استطلاع: تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا

أظهر استطلاع حديث للرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، فقد بعضا من شعبيته مؤخرا.

وبحسب الاستطلاع، من المتوقع حال إجراء انتخابات يوم الأحد المقبل، أن يحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي -الشركة في الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي- على 14 في المئة من أصوات الناخبين، بانخفاض 2 في المئة مقارنة باستطلاع سابق.

وشهدت شعبية باقي الأحزاب الأخرى في ألمانيا استقرارا مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، حيث احتفظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي بنسبة 37 في المئة، وحزب الخضر بـ20 في المئة، والبديل الألماني بنسبة 11 في المئة، واليسار بنسبة 7 في المئة، والحزب الديمقراطي الحر بـ5 في المئة.