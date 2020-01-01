أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن نحو 4ر1 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم أعلى بالمقارنة بالأسبوع السابق، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الكثير من الولايات الأمريكية.

وجاءت البيانات أعلى بـ109 آلاف طلب مقارنة بالبيانات المعدلة للأسبوع السابق.

ويمثل هذا أول ارتفاع في الإحصاء الأسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وتشهد البلاد قفزات جديدة في أعداد إصابات كورونا، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية. وصدرت بعض الأوامر القضائية بوقف أو تقليص بعض الأنشطة التي كان تم إعادة فتحها، في مسعى للسيطرة على التفشي، ما أدى إلى إغلاق بعد الأعمال التي كان أعيد فتحها.

ورغم الارتفاع على أساس أسبوعي، فإن بيانات الأسبوع الماضي لا تزال أقل بكثير عن المستويات القياسية التي تم تسجيلها في آذار/مارس، وشهدت تسجيل أكثر من ستة ملايين طلب في الأسبوع.

ومن المقرر أن ينتهي أجل إعانات البطالة الفيدرالية، إلى جانب تدابير أخرى للحماية كان أقرها الكونجرس في بداية الجائحة، في غضون أيام.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أعداد طلبات الإعانة إلى الضغط لتمديد المساعدات، في وقت يناقش فيه الكونجرس حزمة تحفيز جديدة.