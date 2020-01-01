ولاية مانيبور الهندية تعلن الإغلاق الكامل 14 يوما للسيطرة على كورونا

أعلنت سلطات ولاية مانيبور الهندية، الإغلاق الكامل لمدة 14 يوما للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت قناة "دي دي نيوز" الهندية عن مسئولين بالولاية اليوم الخميس، أن الإغلاق يسري بدءا من اليوم وأقرته السلطات بعد اكتشاف حالتي إصابة في ضاحيتين مختلفتين ولم يتم التوصل لتفاصيل تنقلاتهما.

وذكرت أنه سيتم فرض حظر تجوال بدءا من الغد بشكل صارم وسيتم فرض غرامات على منتهكي قواعد التباعد الاجتماعي ومن لا يرتدون الكمامات الطبية وينضمون لتجمعات كبيرة، وأوضحت أن سلطات الولاية وظفت مائة طبيب و90 ممرضة بأجر يومي لدعم النظام الصحي وافتتحت عددا من المراكز الطبية لمعالجة مرضى كورونا.

يشار إلى أن الهند سجلت اليوم أكبر حصيلة يومية لها بلغت 720ر45 إصابة، وبلغ إجمالي الإصابات 635ر382ر1 إصابة ووصلت الوفيات إلى 861ر29 حالة.