سفير ألمانيا: الانتخابات البلدية ركيزة أساسية للديمقراطية في ليبيا

أكد سفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الخميس، أن الانتخابات البلدية ركيزة أساسية للديمقراطية في ليبيا.



وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع تويتر: "تبقى الانتخابات البلدية ركيزة أساسية للديمقراطية في ليبيا" مضيفا أن هناك "تطورات مشجعة في اجتماع مجلس الإدارة المشترك بين رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن وساطة النزاع في المجالس البلدية المتنازع عليها، والتقويم الانتخابي لعام 2020 والتدابير الوقائية لكوفيد-19"، حسبما نقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية".



وعقد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، اجتماعا مع المدير العام للمفوضية ومديري إداراتها ومكاتبها، لبحث الخطط والمقترحات الخاصة بسير العمل في المفوضية وأهم التحديات في المرحلة الحالية، كإحدى آليات تقييم الأداء والرفع من كفاءة العمل في المؤسسة.



وأكد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح خلال الاجتماع، أهمية التواصل بين المجلس والإدارة العامة ومكاتب الإدارة الانتخابية لتذليل الصعوبات، وبحث أفضل السبل لتطوير الأداء، موضحا أن الإدارة الانتخابية لها خصوصيتها، حيث إن طبيعة عملها تستوجب التطور في خبراتها والتنوع في أدائها.



وتحدث المدير العام أحمد إبراهيم أبو ودن، عن جملة من المعطيات المتعلقة بالعمل من بينها خطة التدريب العامة التي تشهد مراحلها النهائية ومناقشة احتياجات مركز التدريب، والتحضيرات لميزانية العام 2021، مؤكدا على التزام الإدارة العامة بتنظيم إجراءاتها الإدارية والعمل بشكل متواز مع مجلس المفوضية في سبيل توفير بيئة إيجابية تضمن للمؤسسة أداء رسالتها.