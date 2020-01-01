 فيديو.. النائب أحمد رسلان: بعض المسئولين فسروا كيفية تطبيق مخالفات البناء بالخطأ - بوابة الشروق
الخميس 23 يوليه 2020 11:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. النائب أحمد رسلان: بعض المسئولين فسروا كيفية تطبيق مخالفات البناء بالخطأ


نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:08 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:08 م

قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك بعض المسئولين فسروا توجيهات الرئيس بشأن مخالفات البناء بشكل خاطئ.

وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي لم يقصد في توجيهاته بشأن مخالفات البناء المواطن البسيط، الذي قام بشراء شقة وتعد هي رأسماله الوحيد.

وكشف النائب أحمد رسلان، أن خالد شعيب، محافظ مرسي مطروح، يدرك جيدًا أهمية المحافظة، كونها من ضمن المحافظات الحدودية ويعي كيف يتعامل مع أبناء المحافظة فرغم المغالاة في أسعار متر مخالفات البناء إلى 900 جنيه مقابل 700 جنيه في بعض المناطق في القاهرة والإسكندرية والجيزة، لكن هناك استجابة كبيرة من أبناء محافظة مطروح للتقدم بأوراق التصالح في مخالفات البناء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك