قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك بعض المسئولين فسروا توجيهات الرئيس بشأن مخالفات البناء بشكل خاطئ.

وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي لم يقصد في توجيهاته بشأن مخالفات البناء المواطن البسيط، الذي قام بشراء شقة وتعد هي رأسماله الوحيد.

وكشف النائب أحمد رسلان، أن خالد شعيب، محافظ مرسي مطروح، يدرك جيدًا أهمية المحافظة، كونها من ضمن المحافظات الحدودية ويعي كيف يتعامل مع أبناء المحافظة فرغم المغالاة في أسعار متر مخالفات البناء إلى 900 جنيه مقابل 700 جنيه في بعض المناطق في القاهرة والإسكندرية والجيزة، لكن هناك استجابة كبيرة من أبناء محافظة مطروح للتقدم بأوراق التصالح في مخالفات البناء.