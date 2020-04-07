رئيس التأمين الاجتماعي: الصرف لأصحاب المعاشات قبل العيد قرار إنساني للسيسي

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الصرف لأصحاب المعاشات قبل العيد قرار إنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى صرف معاشات شهر أغسطس، بدءًا من الغد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الهيئة القومية انتهجت خطة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى تقسيم المواطنين لفئات طبقًا لقيمة المعاشات.

وأشار إلى أن معاشات يوليو ستكون متاحة لكل فئات أصحاب المعاشات الذي يصرفون من ماكينات الصرف الآلي «ATM»، بدءًا من الغد، قائلًا إن عدد أصحاب المعاشات الذين يصرفون من مكاتب البريد والمنافذ الخاصة بالهيئة 6.6 مليون.

ولفت رئيس التأمين الاجتماعي إلى إتاحة المعاشات لأصاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه بمنافذ الهيئة غدًا الخميس، قائلًا إن الهيئة بالتنسيق مع البريد ستستكمل عملية الصرف لهذه الفئة عبر منافذ الهيئة و1500 مكتب بريد يوم السبت المقبل.