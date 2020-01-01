 فيفي عبده تعيد نشر كليب «يا سكاكر السكر يا مسكر» - بوابة الشروق
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فيفي عبده تعيد نشر كليب «يا سكاكر السكر يا مسكر»

فيفي عبده
فيفي عبده

نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:22 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:22 م

شاركت الراقصة والفنانة فيفي عبده جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على "انستجرام"، فيديو كليب "يا سكاكر السكر يا مسكر"، الذي جمعها بالمطرب رامي عياش، وإخراج فادي حداد.

وعلقت فيفي عبده برسالة لجمهورها قالت فيها: "بحبكم قوي".

الفيديو تم إنتاجه عام 2019، وحقق نسبة مشاهدة تعدت مليوني مشاهدة في وقتها.

أغنية "سكاكر السكر" كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وإخرج الكليب الخراج فادي حداد.

وكانت الأغنية ضمن أغاني ألبوم رامي عياش "قصة حب"، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة، بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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