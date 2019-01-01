جامعة سوهاج توضح حقيقة الحكم على رئيس الجامعة بحبسه لعدم تنفيذه حكما قضائيا

أصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، اليوم الخميس، بيانا يوضح فيه ملابسات الحكم الصادر ضد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، من محكمة الجنح بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي.

وجاء نص البيان الصادر: "تابعنا ما تم تناوله بشأن موضوع الحكم الصادر ضد رئيس جامعة سوهاج، ولكن تلاحظ، عدم الدقة في طريقة التناول، وتؤكد الجامعة على احترام كافة أحكام القضاء والالتزام بعدم التعقيب عليها".

وأشار البيان إلى أنه صدر قرار من محافظة سوهاج بتخصيص قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة بالقرار رقم 503 لسنة 2007، لجامعة سوهاج لبناء مدينة جامعية عليها وبعض المنشآت الخدمية الأخرى.

وأصدرت المحافظة والجهات المعنية رخصة لقطعة الأرض المشار إليها، وبناء عليه اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة والشروع فى بناء الأرض لرفع العبء عن كاهل العديد من الأسر وزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية، وبذل أقصى جهد لتوفير سبل الراحة لهم ما ينعكس على جودة التعليم الجامعي.

وفى عام 2019 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التخصيص الصادر من محافظة سوهاج للجامعة، وهو حكم واجب النفاذ من ناحية، ومن ناحية أخرى جرى الطعن عليه من الجامعة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا وننتظر إيقاف تنفيذه في وقت قريب من دائرة فحص الطعون.

وأكد البيان أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة على النحو الذى رسمه القانون في هذا الشأن.