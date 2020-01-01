عماد الدين حسين: نكسة 1967 خطأ كارثي لعبد الناصر لكنه ساهم في نهضة مصر وحركات التحرر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مصر كان لديها تجربة حزبية قبل عام 1952، متابعًا: «حزب الوفد حكم 7 سنوات، ولكن كان هناك أيضًا فساد وحياة ملكية فاسدة واحتلال واستعمار».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، «على سبيل المثال أقيلت 3 وزارات، وكان هناك جماعات متطرفة، وفي نفس الوقت غالبية الشعب كان من الحفاة، بخلاف أن التعليم والصحة لم يكونا موجودين»، مشيرًا إلى أن ثورة يوليو نالت تأييد الشعب وبعض الأحزاب السياسية.

وتابع أن «ثورة يوليو كانت حركة للجيش، ولكنها تحولت إلى ثورة بعد الإصلاح الزراعي والحياة الصناعية، ولكن هذا لا يعنى أنه ليس لها أخطاء»، منوهًا أن «أكبر سلبية كانت في تداعيات نكسة 1967 مثل غياب التنوع والتوافق».

وأردف رئيس تحرير الشروق: «السودان دولة مستقلة، كانت تابعة للملكة المصرية، ولكن عبد الناصر أعطى حق تقرير المصير، فهل كان من الأفضل أن يصر عبد الناصر على أن تكون السودان تابعة لمصر بالقوة العسكرية، وهو الرجل العروبي والقومي؟».

ونوه أن «ما حدث في 1967 خطأ كارثي لعبد الناصر، حينما وقع في إغواء بعض القيادات العراق وفلسطين»، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تذكر ما فعله عبد الناصر للدول العربية والأفريقية من حركات التحرر.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل كان له إسهام حقيقي مع دول عدم الانحياز، وجعل لمصر قيمة ودور كبير، متابعًا عن إدارة عبد الناصر لمصر: «علينا أن نحاكم القضايا في إطار ظروفها، فالحكم على ثورة يوليو يأتي من خلال نظرتنا للظروف المحيطة وقتها عن الشعب والدولة والسياق التاريخي، وبالفعل قام بالتنمية والدور المصري الإقليمي».