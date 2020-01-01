وقفة احتجاجية يمنية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين

طالبت وقفة احتجاجية يمية نفذت أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء اليوم الخميس بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين لدى أطراف الصراع.



وقال بيان صادر عن الوقفة، التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين في اليمن (منظمة أهلية نسوية معنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين)،:" نطالب في وقفتنا هذه من أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصنعاء جميع جهات الاختطاف والاعتقال المتمثلة بجماعة الحوثي، والمجلس الانتقالي، والحكومة الشرعية، بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً بسبب المعتقد والرأي أو الإنتماء السياسي دون قيد أو شرط التزاما منهم بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووفاءً بواجباتهم تجاه أبناء الوطن".



وطالب البيان بتقديم مرتكبي جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء والتعذيب إلى المحاكم الوطنية لينالوا جزاءهم العادل، إضافة إلى إغلاق كافة السجون غير الرسمية والسجون السرية التي تنتهك فيها القيم الإنسانية للمختطفين وتفتقر لأبسط الاحتياجات الطبيعية.



ودعا إلى إزالة جميع النقاط العسكرية بين المحافظات اليمنية التي تمارس الاحتجاز بحق النساء والرجال والأطفال دون مسوغ قانوني، محملا الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية إلزام جهات الاختطاف والاعتقال بتنفيذ الاتفاقات الموقعة برعاية إقليمية وأممية لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين.



يشار إلى أن الآلاف من اليمنيين ما زالوا في السجون التابعة لأطراف الصراع معظمهم لدى جماعة الحوثي.