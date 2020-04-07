برلمان موريتانيا يجيز توسيع صلاحيات لجنة التحقيق في قضايا فساد

أجاز البرلمان الموريتاني، اليوم الخميس، بالإجماع توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية في صفقات يعتقد أن فسادا كبيرا شابها في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد تفضي إلى محاكمته.

وقدمت لجنة التحقيق البرلمانية تقريرا مختصرا حول سير عملها كشفت فيه عن "حصولها على معلومات قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية" في إشارة إلى جزيرة من الإقليم الموريتاني تقع قبالة السواحل قد يكون الرئيس السابق قرر منحها لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني ما تعتقد لجنة التحقيق أنه قد يرقى إلى "خيانة عظمى".

وأوضحت اللجنة أن المعلومات التي حصلت عليها موثقة ويمكن أن تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.

وصوت النواب على مقترح توصية يضيف لعمل اللجنة التحقيق في قضية الجزيرة الموريتانية الممنوحة لأمير قطر السابق.

ونفت اللجنة نيتها "الاستهداف أو الانحياز لأي كان"، وقالت إنها "لم تحابي طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها بنفس المنهجية والمهنية".

وأشارت إلى أن مقترح التوصية الحالي يهدف لتوسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع.

وأشار النواب إلى أن الفساد هو رأس البلاء الذي عاق وما زال يعيق تنمية البلاد وتقدمها خلال مختلف الحقب الماضية.

وانتقد بشدة النائب محمد يحيى ولد الخرشي أحد نواب الحزب الحاكم الذي كان يترأس فريق الحزب الحاكم في البرلمان العام الماضي ما اعتبرها تصفية للحسابات واستهدافا فجا لبعض الأشخاص وتلافي استجواب ومساءلة آخرين وتوجيه الاستدعاءات بطريقة انتقائية وعدم سرية عمل اللجنة.