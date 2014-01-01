رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: اتهامات بريطانيا لروسيا محاولة لـ«شيطنة بلادنا»

وصفت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، اتهامات بريطانيا بتدخل موسكو في شئونها الداخلية بمحاولة لـ"شيطنة روسيا".

وقالت ماتفيينكو -خلال مؤتمر صحفي- "بالطبع هذه محاولة أخرى لتشويه صورة روسيا. وفي الوقت نفسه لا يذكرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا يقحمونا فيه، لكنهم تذكروا استفتاء عام 2014. أي أن البريطانيين يحلون مشاكلهم فيما بينهم ولكن على الرغم من ذلك فإن روسيا هي المسؤولة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها وليس من الواضح "ما علاقة روسيا بها"، متسائلة "كيف يمكن التعليق على هذا؟ هذا توجه نحو احتواء روسيا".

وأكدت رئيسة مجلس الفيدرالية أن هذه السياسة مفهومة تمامًا "تم تحديد روسيا لإلقاء اللوم عليها بكل شيء".

ونشرت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني، يوم أمس الأول، تقريرا حول التدخل المزعوم لروسيا في السياسة البريطانية، حيث اتهمت روسيا بمحاولة تقويض النظام العالمي من خلال عضويتها في المنظمات الدولية.