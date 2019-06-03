سوريا تغلق صالات المناسبات وتقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في دمشق

قررت السلطات السورية إغلاق كافة صالات المناسبات (الأفراح والعزاء)اعتباراً من يوم غدً الجمعة وحتى اشعار آخر وعدم إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد ريف دمشق.

وقال مجلس الوزراء السوري اليوم الخميس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم، إن ذلك يأتي في سياق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.

بدورها، قررت وزارة الاوقاف السورية اليوم عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق فقط، لارتباطها ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم، ووقف كافة الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر.

وأعلنت الوزارة استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في دمشق وريف دمشق وكافة المحافظات على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع اجمالي الاصابات بفيروس كورنا إلى 561 حالة والوفيات إلى 32 حالة وفاة.