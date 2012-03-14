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إجمالي إصابات كورونا بسوريا يرتفع إلى 584

الكورونا في سوريا - ارشيفية
الكورونا في سوريا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 5:40 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 5:40 م
أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 584 في البلاد.

وأشارت «الصحة السورية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل تسع حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 174.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 625 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.

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