وزير الصحة الإماراتي: نعمل مع شركاء دوليين لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا

أعلن وزير الصحة بالإمارات عبدالرحمن العويس، أن وزارة الصحة تعمل مع شركائها الدوليين لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير للصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، أن التجارب السريرية التي يجري تطبيقها على متطوعين بالإمارات من مختلف الجنسيات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتابع: "أنه تم تسجيل 5 الاف متطوع من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات خلال فترة قصيرة، ولدينا اليوم قرابة 10 آلاف متطوع لتجارب اللقاح الواعد".

ودعا العويس أفراد المجتمع للمشاركة في تجربة اللقاح، مشيراً إلى أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على أسئلة المتطوعين وتقديم الدعم لهم أثناء عملية إجراء التجارب، كما تم توفير عيادات متنقلة لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة.

وبدأت الإمارات قبل أيام تجارب سريرية لإختبار لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون بالقطاع الصحي بأبوظبي، إن اللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة سينوفارم سي إن بي جي.

وتم تخصيص 5 مستشفيات تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية لمتابعة الحالة الصحية للمتطوعين طوال مدة التجارب التي تستمر عاما كاملا.

وتقوم آلية التطوع على أن يكون عمر المتطوع أكبر من 18 عاماً، وأقل من 60 عاماً، ولم يصب بفيروس كورونا، وأن يكون خاليا من الأمراض المستعصية مثل السرطان أو نقص المناعة، ويحصل المتطوع على جرعتين من التطعيم وبعد 28 يوما يتم إجراء فحص دقيق للمتطوع، وبعدها يتم متابعته لمدة عام كامل .