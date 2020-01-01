مساعد وزير التموين: الكمامات القماش المطروحة على البطاقات تُصدر لفرنسا

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الكمامة التي طرحتها الوزارة على بطاقات التموين اختيارية بالنسبة للمواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاقدت مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير الكمامات القماشية.

وأضاف «حسام الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن هيئة الشراء الموحد الجهة المسؤولة عن تدبير كل الاحتياجات والملتزمات الطبية لمصر، لافتًا إلى الاتفاق مع الهيئة على توريد 40 مليون كمامة قماشية؛ لضمان تطبيق المواصفة القياسية.

وذكر أن أحد الموردين يصدر هذه الكمامات لدولة فرنسا، متابعًا: «كمامة عالمية ويتم تطبيق المواصفة بجدية صارمة، ويتم أخذ عينات دورية عشوائية لتحليلها وضمان تصنيع المنتج على نفس المستوى من الجودة».

وأوضح مساعد وزير التموين أن سعر الكمامة الواحدة ثمانية جنيهات ونصف، أي في حدود سعر التكلفة، قائلًا إن الحد الأدنى لعدد مرات غسل الكمامة هو 50 غسلة.

وأكد أن الوزارة تحرص على الوصول لكل الطبقات الاجتماعية بتوفير الكمامات في جميع المحافظات، فضلًا عن التخفيف على المواطنين والحد من آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».