حاكم نيويورك: ترامب لن يرسل قوات اتحادية إلى المدينة

قال حاكم نيويورك أندرو كومو يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل قوات إنفاذ قانون اتحادية إلى المدينة بينما تواجه زيادة في معدلات الجريمة.

وأضاف كومو في إفادة إخبارية ”أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس. قال إنه لن يرسل قوات إلى مدينة نيويورك، هو لم يحدد فترة، ولكن قال إنه سيتحدث قبل أن يفعل أي شيء“.

وكان ترامب هدد هذا الأسبوع بإرسال ضباط اتحاديين لمدن أمريكية عدة وقال يوم الثلاثاء إنه سيرسل عناصر إنفاذ قانون اتحاديين إلى شيكاجو لتعزيز ملاحقة المجرمين في المدينة.

وقال كومو إن الرئيس إذا أرسل ضباطا اتحاديين إلى مدينة نيويورك فستقاضيه. وأضاف ”أعتقد أن الأمر غير دستوري تماما“.