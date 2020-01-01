 ترامب يرد على بايدن: أصلحت نظما اقتصادية لم يتمكن من إصلاحها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يرد على بايدن: أصلحت نظما اقتصادية لم يتمكن من إصلاحها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:38 ص

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريح منافسه على مقعد الرئاسة، جو بايدن، بأن «ترامب» أول رئيس عنصري منتخب، قائلًا: «هذا أمر مثير للاهتمام.. قمت بأمور لم يقم بها أحد من قبلي».

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن «إدارته أصلحت نظمًا اقتصادية لم يتمكن أوباما وبايدن من إصلاحها»، لافتًا إلى أن إدراته عززت الفرص في المناطق المختلفة.

وجدد هجومه على الصين؛ بسبب فيروس كورونا المستجد: «قبل أن يأتي الطاعون الصيني ويقوم بكل ما فعله من أوضاع سيئة كانت لدينا أفضل الأرقام للبطالة بالنسبة للأسيويين أو ذوي الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة».


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