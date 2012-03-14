الكويت: حظر تجول جزئي من 9 مساء وحتى 3 فجرا وإلغاء عزل منطقة الفروانية

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ليصبح من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 3 فجراً.

وأضاف المزرم - في بيان صحفي اليوم الخميس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أنه سيتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن مجلس الوزراء قرر رفع العزل عن منطقة الفروانية، اعتبارا من الساعة الخامسة فجر يوم الأحد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حظر التجول الجزئي المطبق حاليا في الكويت، ضمن المرحلة الثانية من المراحل الخمس للعودة للحياة الطبيعية، يمتد من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا.