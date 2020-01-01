منظمات غير حكومية تطلب بالإفراج الجماعي للنزلاء من سجون كمبوديا المكتظة

حثت جماعات حقوق الإنسان اليوم الخميس السلطات الكمبودية على تنفيذ تعهد بإطلاق سراح 10 آلاف سجين لا يشكلون خطرا كبيرا، من سجون البلاد المكتظة بما في ذلك نساء وأطفال.

وفي بيان مشترك، قالت منظمة العفو الدولية والرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها (ليكادهو) إن آلاف السجناء معرضون لأوضاع غير إنسانية وخطر مرتفع للإصابة بكوفيد-19.

وقالت مينج يو هاه، نائبة المدير الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بالعفو الدولية: "الأوضاع غير الإنسانية التي يضطر السجناء لتحملها في كمبوديا لا يمكن الدفاع عنها بتاتا".

وأضافت: "يجب على السلطات تنفيذ التزاماتها للتصدي لهذه الأزمة بدون تأجيل".

وتسع السجون الكمبودية لما يقدر بـ26 ألف و593 سجينا، ولكنها حاليا تستضيف نحو 40 ألف. والوضع متأجج حاليا جراء الاستخدام المتفشي للاعتقال ما قبل المحاكمة وحملة إجراءات صارمة مستمرة منذ سنوات على الاتجار في المخدرات وهو ما يقول المنتقدون إنها تستهدف الفقراء.

وأعلن وزير العدل الكمبودي الجديد، كوت ريت، عن إجراءات لإزالة تكدس للقضايا العالقة والترويج لبدائل للسجن. وتم البت في نحو 3500 قضية حتى الآن.