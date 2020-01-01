العربية: الدفاعات الجوية للجيش الليبي تسقط طائرة استطلاع تركية غرب سرت

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أفادت فضائية «العربية» بإسقاط الجيش الوطني الليبي لطائرة استطلاع تركية غرب مدينة سرت، وذلك في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن «القوات المسلحة طيلة الفترة الماضية تعد العدة لتحرير الوطن من الإرهاب والمجرمين والغزاة الأجانب».

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن «القوات المسلحة بدأت إعادة غرفة العمليات بالكامل»، لافتًا إلى تحصين خطوط الدفاع عن مدينة سرت بشكل ممتاز.

وتابع: «تم تحصين كل المنطقة وتدعيمها بما يلزم من أسلحة ثقيلة ومدفعية ودروع وأسلحة الدفاع الجوي»، مؤكدًا أن «جميع القوات جاهزة للمعركة»، وفقًا لتعبيره.