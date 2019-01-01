بمشاركة 30 فنانا حول العالم، يقام في ولاية أورجان بالولايات المتحدة الأمريكية معرضا تحت اسم "الصورة من هنا" يعرض فيه كل فنان الصورة التي يراها في مخيلته خلال فترة الحظر الذي عاشه أغلب سكان العالم بسبب فيروس كورونا.

الفنانة التشكيلية بيلا المكاوي، المصرية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث، تقول إن الفكرة من المعرض أن يوضح الفنانون الصورة أو الانطباع أو المشاعر التي يشعرون بها أثناء الفترة التي عايشها كل واحد داخل منزله، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

تضيف المكاوي أن المشروع يقوم على فكرة المشاركة الثنائية بين فنانيين بحيث أن هناك 30 مجموعة، كل مجموعة تضم فنانين كل واحد من دولة مختلفة، على أن يكون الشريك المقابل فنان من ولاية أوريجان.

الصورة من هنا لا يقصد به أن يرسم كل فنان الصورة التي يراها من مكانه أو من مكان شريكه، ولكن أن ينقل كل فنان المشاعر التي يحس بها شريكه في مجموعته.

تقول مكاوي إنها كانت تشارك في أحد المعارض وطلب منها أن تشارك في هذا المشروع الجديد والمختلف، وشعرت أن الفكرة ستكون مميزة، ولأنها كانت على مشارف حياة جديدة فقد رسمت شريكتها في المجموعة الفنية، وهي فتاة من ولاية أورجان صورة توضح الحياة.