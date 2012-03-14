مدير الحماية المدنية بالإسكندرية: نبحث عن غريقين بشاطئ الصفا

قال العميد محمد الحلو، مدير إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، إن فرق الإنقاذ النهري، تواصل جهودها لاستخراج جثماني غريقين لقيا مصرعهما، اليوم الخميس، في مياه البحر بشاطئ الصفا، الذي يقع على مقربة من شاطئ النخيل، ضمن 4 أشخاص، 3 منهم أشقاء، ونجل خالتهم.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم انتشال جثتي غادة رجب حنفي، 19 عامًا، وشقيقها "محمد" 15 عامًا، من محافظة القاهرة، وتم نقل الجثمانين لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية، تمهيدًا لتسليهم لأسرتهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

وتلقى اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بغرق 4 أشخاص من أسرة واحدة، في منطقة العجمي، غربي المحافظة، وتم استخراج 2 منهم.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي للواقعة بأن الغرقى نزلوا البحر مبكرًا، رغم أن الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين.