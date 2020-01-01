رئيس مكافحة كورونا بالصحة: صرف العلاج لحالات العزل المنزلي بعد تأكد الإصابة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تصرف العلاج لحالات العزل المنزلي؛ بعد تأكد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «حسني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن المواطنين يخلطون بين الحالة المحتمل إصابتها والمؤكد إصابتها بالفيروس، موضحًا أن الأخيرة توجهت للمستشفى وكانت تعاني من أعراض.

وذكر أن حالة العزل المنزلي المؤكد إصابتها حالة بسيطة لا تحتاج التواجد في المستشفى، قائلًا إن العلاج والمتابعة تتم عن طريق وزارة الصحة بصفة دورية، حتى الاطمئنان على تمام الشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 667 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 89 ألفًا و754 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 30 ألفًا و75 متعافيًا.