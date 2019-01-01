إنشاء نصب تذكاري لضحايا الألغام بألمانيا

أعادت مدينة هايدنهايم بولاية بادن فورتمبيرج، جنوب غربي ألمانيا، تصميم منطقة نصب تذكاري مثير للجدل للمارشال إرفين روميل.

ويواجه النصب التذكاري الآن تمثال فولاذي لضحايا الألغام بالمدينة، التي تريد طرح نقاش حول مسألة وضع نصب ضحايا الألغام أمام نصب روميل.

وقال رئيس مدينة هايدنهايم بيرنارد إيلج خلال عرض النصب التذكاري الجديد اليوم الخميس: "أي نصب تذكاري لا يدل مباشرة على الحقيقة، وإنما يدعو إلى البحث عنها".

وكان روميل ولد في عام 1891، وتوفي في عام 1944، ووصل إلى رتبة مارشال، وقاد حملة عسكرية ضد قوات الحلفاء في شمال أفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية وأمر بزرع الألغام هناك.

وفي النهاية تعاطف مع المقاومة المسلحة للنازية، ومن ثم تم دفعه إلى الانتحار بإيعاز من الزعيم النازي أودلف هتلر عام 1944.

وأقيم النصب التذكاري للمارشال روميل في هايدنهايم على يد النحات فرانكلين بون في عام 1961 وتكلف بنفقات بنائه "اتحاد فيلق أفريقيا الألماني".

وفي عام 2014 أبدى مجلس مدينة هايدنهايم انفتاحه لفكرة وضع نصب آخر لضحايا ألغام روميل في مواجهة النصب الأول.

واتخذ المجلس قرارا بشأن هذه التكملة للنصب الأول من خلال بناء نصب آخر لضحايا الألغام العام الماضي بالإجماع تقريبا، ورصدت ميزانية لإتمام هذا الأمر بمبلغ 40 ألف يورو، وفقا لما ذكرته إدارة المدينة.