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السعودية تنفي دراسة تطبيق ضريبة الدخل

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 5:39 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 5:39 ص

(د ب ا)

نفت السعودية مساء اليوم الأربعاء وجود دراسة في المملكة لتطبيق ضريبة الدخل مؤكدة أن هذا الموضوع" ليس مطروحاً للنقاش ".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الابعاء عن مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية محمد الجدعان بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، قوله "إنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء( السعودي) أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية".
كما أكد المصدر السعودي في بيانه" أن تطبيق ضريبة الدخل ليس مطروحاً للنقاش أساساً".
وكانت وكالات الأنباء العالمية نقلت عن وزير المالية السعودي في وقت سابق اليوم الاربعاء قوله إن "ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء".


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