مركبة فضاء روسية تنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية

نقلت سفينة شحن فضائية روسية، أكثر من 5ر2 طن من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

والتحمت الكبسولة إم إس -15 في الموعد المحدد وبدون أي مشاكل، اليوم الخميس، بمحطة الفضاء الدولية التي تبعد 400 كيلو متر فوق سطح الأرض، حسبما قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

كانت الكبسولة، انطلقت بعد الفحص الأمني النهائي من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية بعد حوالي 3 ساعات من انطلاقها.

وحملت الكبسولة أوكسجين و مواد غذائية لخمسة رواد فضاء يعيشون ويعملون حاليًا في محطة الفضاء الدولية.

قام رائدا الفضاء أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر بمراقبة مناورة الإلتحام من محطة الفضاء الدولية.

وقال ديمتري روجوزين رئيس روسكوزموس لوكالة أنباء تاس إنه بسبب أزمة فيروس كورونا ، كانت هناك أيضا مناقشات لتأجيل المهمة لكن تم استبعاد ذلك في النهاية.

وتخضع مدينة بايكونور الواقعة في آسيا الوسطى، حيث يقع ميناء الفضاء ، لحظر تجول صارم بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك، يعمل ميناء الفضاء، الواقع خارج المدينة، بصورة عادية.