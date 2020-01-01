أرباح «روش» السويسرية للأدوية تتراجع رغم مبيعاتها القوية من اختبارات كورونا

أعلنت شركة "روش" السويسرية للأدوية اليوم الخميس تراجع أرباحها للنصف الأول من العام بـ5% على أساس سنوي، حيث لم تفلح اختبارات فيروس كورونا التي طورتها حديثا في تعويض التراجع في مبيعات الأدوية بشكل عام خلال مرحلة الإغلاق التي شهدتها العديد من الدول.



وسجلت شركة روش، إحدى أكبر شركات الأدوية حول العالم، أرباحا صافية بلغت 5ر8 مليار فرنك سويسري (1ر9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو.



وبعيدا عن تأثيرات العملة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1%. إلا أن قوة الفرنك السويسري مقابل معظم العملات الأخرى خلال الجائحة أدى إلى انخفاض الإيرادات بالقيمة الحقيقية بـ4% إلى 29.3 مليار فرنك.



وتراجعت مبيعات الأدوية مع تراجع عدد المرضى الذين يتم السماح باستقبالهم في المستشفيات وانخفاض زيارات الأطباء.



وفي قسم التشخيص الجزيئي بالشركة، قفزت المبيعات بنسبة 61%، بفضل اختبارات فيروس كورونا الجديدة التي طورتها الشركة.



إضافة إلى ذلك، تجري تجارب سريرية لأدوية تنتجها الشركة لعلاج التهابات المفاصل والسرطان والأمراض الرئوية لبحث إمكانية استخدامها في علاج مرضى كورونا.



وأضافت الشركة أنها تطور العديد من المُركبات الجديدة التي يمكن أن تكون أدوية محتملة لعلاج كورونا.