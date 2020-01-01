 دفن جيفة حوت جرفته المياه للشاطئ في إندونيسيا - بوابة الشروق
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دفن جيفة حوت جرفته المياه للشاطئ في إندونيسيا

(د ب ا)
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:45 م

دفنت السلطات في إندونيسيا اليوم الخميس جيفة حوت أزرق معرض للانقراض بعدما جرفته المياه للشاطئ في مدينة كوبانج.  

 

جرى العثور على الحوت المتحلل جزئيا والبالغ طوله 29 مترا وزنته نحو مئة طن، على الشاطئ أمس الأربعاء. ثم حملته المياه قبل أن يقطره زورق إلى الشاطئ، حسبما قال إكرام سانجادي، رئيس وكالة المحافظة على البحار بالمدينة.

 

وأضاف إكرام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لقد نفق من المرض وربما اصطدم بالسفن".

 

وقال إن الحوت دفن على الفور لأنه ربما يحمل "ديدان الانيساكس" الطفيلية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان وتسبب مرض طفيلي يسمى "أنيساكياسيس".

 

ويقول الصندوق العالمي للطبيعة أن هناك ما يقدر بـ10 آلاف إلى 25 ألف من الحيتان في البرية.

 


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