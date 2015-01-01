إيقاف العداء الكيني مانا نجوي لمخالفته قواعد المنشطات

أكدت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الخميس، تعليق مشاركة بطل العالم في سباق 1500 متر الكيني إيليا مانا نجوي في المنافسات بسبب مخالفة قواعد المنشطات.

وأضافت أن العداء الكيني البالغ من العمر 27 عاما، خالف الشروط الصارمة التي تتطلب الإبلاغ عن المكان الذي يتواجد به بشكل يومي، فيما لم يتم الإعلان عن موعد لجلسة استماع.

وفاز مانا نجوي بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر ببطولة العالم في لندن عام 2017، كما حصل على الميدالية الفضية في نسخة عام 2015 التي أقيمت عام 2015، كما أنه توج ببطولة دول الكومنولث والبطولة الأفريقية مسجلا أفضل رقم شخصي قدره ثلاث دقائق و8ر28 ثانية.