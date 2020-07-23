اليابان: 14 إصابة بفيروس كورونا بالقواعد الأمريكية في «أوكيناوا»

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أعلنت سلطات محافظة "أوكيناوا" اليابانية، تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالقواعد الأمريكية اليوم الخميس.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن 13 حالة سجلت في قاعدة "كامب هنسن" التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، فيما سجلت حالة واحدة أخرى بقاعدة "فوتينما" الجوية.

وتابعت الشبكة، أن القاعدتين الكائنتين بجزيرة "أوكيناوا" شهدتا تجمعات للإصابات على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

يشار إلى أنه تم تسجيل 160 حالة إصابة بالفيروس في القواعد الأمريكية باليابان منذ الأول من يوليو الجاري.