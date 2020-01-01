مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية

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أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.