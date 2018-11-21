الصين تشيد بالعلاقات مع السعودية: أصبحت نموذجا للتبادلات الثنائية

أشادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بالعلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الجانب الصيني مستعد للعمل مع نظيره السعودي لدفع التعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات بشكل أعمق وأكثر فاعلية مع اعتبار الذكرى الـ30 نقطة انطلاق جديدة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية.

وقال بين إن علاقات البلدين تطورت تطورا سريعا وسليما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 30 عاما؛ وخاصة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت نموذجا للتبادلات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تبادلا زيارات ناجحة، وأقام البلدان شراكة استراتيجية شاملة، وشكلا لجنة مشتركة رفيعة المستوى، ما ضخ قوة دافعة قوية جديدة للعلاقات الصينية السعودية في العصر الجديد.