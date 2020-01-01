 بوتين وترامب يبحثان هاتفيا قضايا الاستقرار الاستراتيجي - بوابة الشروق
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بوتين وترامب يبحثان هاتفيا قضايا الاستقرار الاستراتيجي

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 7:26 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 7:26 م

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وقالت قناة "روسيا اليوم"، إن المباحثات بين بوتين وترامب تناولت عبر الهاتف أيضا سبل السيطرة على الأسلحة.

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