أول دراسة تؤكد شكوك إمكانية انتقال كورونا بالكلام

أكدت دراسة حديثة لجامعة نبراسكا الأمريكية، لأول مرة الشكوك الموجودة حول إمكانية انتقال عدوى كورونا عبر الكلام الذي يطلق رذاذ أصغر بكثير من الرذاذ الصادر عن السعال والعطس.

ونقلت "فرانس 24"، عن جاشوا سانتاربيا البروفيسور في جامعة نبراسكا الأمريكية، إن فريق البحث قام بوضع أجهزة التقاط العينات فوق أسرة مرضى كورونا بنصف قدم المساحة التي يبلغها الرذاذ الصادر عن التحدث.

وأضاف جاشوا، أن تلك الأجهزة مصممة لالتقاط جزيآات الرذاذ الدقيقة التي تقاس بوحدة المايكرون دون غيرها.

وقال جاشوا، إنه وجدت فيروسات في ذلك الرذاذ ومن بين 18 عينة تمكنت 3 عينات من الفيروسات المنقولة بالكلام من التكاثر ما يدل على قدرتها على العدوى.

وتابع جاشوا، أن رذاذ الكلام له القدرة على الطيران لأبعد من المترين، المسافة الآمنة من العدوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية.