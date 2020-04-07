متحدث الوزراء: تسجيل «صفر» إصابات بفيروس كورونا سيكون وضع مؤقت

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوصول لمرحلة تسجيل «صفر» إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» سيكون وضع مؤقت، مشيرًا إلى أن إغلاق ملف كورونا لن يحدث إلا بعد الوصول لعلاج ولقاح فعال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الدول التي وصلت لمرحلة صفر إصابات استمرت فيها لمدة أسبوع وعشرة أيام ثم عادت الإصابات مرة أخرى، قائلًا إنها عادت بأعداد أقل بالمقارنة بالأوضاع السابقة.

وأكد أن «الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر تحت السيطرة»، مشددًا على أن إجراءات الحكومة التي أعلنتها أمس لتخفيف القيود، لا تعني انتهاء الوباء.

وتابع متحدث الوزراء: «الوباء لم ينته من مصر أو العالم، وتسجيل صفر إصابات إن حدث على مدار شهر أو شهرين لن نظل على هذا الصفر وستظهر إصابات خفيفة»، مؤكدًا أن كورونا لن ينتهي إلا بلقاح.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.