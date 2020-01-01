الصين: طرد قطب العقارات رين تشي تشيانج من الحزب الشيوعي الصيني

قررت بكين طرد "رين شي شيانج"، قطب قطاع العقارات المفوه من عضوية الحزب الشيوعي الصيني، بسبب "انتهاكات خطيرة" تتعلق بالانضباط والقانون، وذلك بحسب بيان نشرته الحكومة في وقت متأخر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.



وأوضح البيان الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن "رين"، الرئيس السابق لشركة "هوايوان بروبرتي" للعقارات، تورط في عمليات إساءة استغلال أموال عامة، وفي أنشطة تربح غير قانونية عبر شركات تابعة.



ويبلغ رين من العمر 69 عاما، وقد ولد وسط عائلة من النخبة الحاكمة الشيوعية، وهو معروف بأسلوبه ونقده الصريح.



كتب رين مقالا لاذعًا في وقت سابق العام الجاري انتقد فيه طريقة تعامل الرئيس الصيني شي جين بينج مع تفشي فيروس كورونا.