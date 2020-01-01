 درجة حرارتها تتجاوز الـ50.. بالفيديو أمطار رعدية بمحافظة البصرة العراقية - بوابة الشروق
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درجة حرارتها تتجاوز الـ50.. بالفيديو أمطار رعدية بمحافظة البصرة العراقية

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:31 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:31 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تساقط المياه الرعدية وحبات البرد في مناطق شمالي محافظة البصرة العراقية.

وتفاجأ سكان محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية رغم ارتفاع درجة حرارتها ما فوق الـ50 درجة مئوية.

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