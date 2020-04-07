مكونات «إف 35» تكلف وزارة الدفاع الأمريكية 183 مليون دولار

قدر تقرير لوكالة إدارة عقود الدفاع الأمريكية، التكلفة الإضافية التي تحملتها وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، بسبب تأخر شركة الصناعات الجوية العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن" في توريد البيانات الإلكترونية الخاصة بمكونات الطائرة العسكرية "إف 35"من 2015 وحتى العام الحالي بحوالي 183 مليون دولار، على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شير كارولين، عضو لجنة المراقبة والإصلاح بمجلس النواب الأمريكي، القول إن دافعي الضرائب الأمريكيين اضطروا لدفع 183 مليون دولار إضافية بسبب فشل "لوكهيد مارتن" في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وكانت وكالة إدارة عقود الدفاع الأمريكية بدأت في أبريل الماضي مفاوضات مع "لوكهيد مارتن" بشأن رد هذه الأموال أو تقديم خدمات الصيانة بنفس القيمة لمكونات الطائرة "إف 35"التي تم توريدها بدون البيانات الإلكترونية الخاصة بها والتي تساعد في متابعة عمر المكون وصيانتها.

وقال جريج أولمر، مدير برنامج تطوير الطائرة في "لوكهيد مارتن" لأعضاء مجلس النواب إن التقدير الأولي لتكلفة عدم توريد البيانات الإلكترونية للمكونات كان العام الماضي 303 ملايين دولار ثم تم خفضه إلى 183 مليون دولار، وأضاف "لدينا الرغبة في القيام بذلك ونواصل التفاوض بروح جيدة" لحل المشكلة.