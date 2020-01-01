 إسبانيا: الشرطة تكتشف بالصدفة قطعا أثرية رومانية في مطعم للمأكولات البحرية - بوابة الشروق
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إسبانيا: الشرطة تكتشف بالصدفة قطعا أثرية رومانية في مطعم للمأكولات البحرية

الشرطة الاسبانية
الشرطة الاسبانية
مدريد - د ب أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:23 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:23 م

قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، إنها اكتشف "بمحض الصدفة" مجموعة قيمة من الآثار الرومانية القديمة أثناء عملية تفتيش روتينية في مطعم للمأكولات البحرية بمدينة سانتا بولا، شرقي البلاد.

وأضافت الشرطة أنها صادرت 13 من الجِرار الأثرية الرومانية القديمة.

وتجري الشرطة تحقيقات مع صاحب المطعم ونجله على خلفية انتهاك محتمل لقانون حماية التراث الثقافي.

وأفادت تقديرات أولية بأنه الجِرار الأثرية تعود إلى القرن الأول الميلادي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الأوروبية عن السلطات في سانتا بولا.

وكان الرومان القدماء يستخدمون هذه الجِرار لتخزين ونقل زيت الزيتون والخمور.

وقال نجل مالك محل المأكولات البحرية إنه عثر على الجِرار الرومانية عندما كان يقوم بالصيد في مياه البحر المتوسط، بحسب تقارير إعلامية.

ويقضي القانون الإسباني بضرورة إبلاغ السلطات في مثل هذه الحالات.

وأوضحت التقارير أنه جرى أيضا مصادرة مرساة من المعدن تعود للقرن الثامن عشر الميلادي ولوح قديم من الحجر الجيري نقش عليه من المطعم.

وكان يتم استخدام المقتنيات الأثرية كجزء من الديكور في المطعم، ويعتقد أنها كانت في سفن غارقة.

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