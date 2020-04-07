وزيرة البيئة: انتهينا من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان مجلس النواب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول متابعة المرحلة الأولى من البنية التحتية لإنشاء 27 مدفن وعدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة إضافة إلى عدد من المصانع.

وأضافت خلال حوارها عبر تطبيق «زووم»، لبرنامج «مساء Dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن الرئيس وجه بضروة العمل على إقامة المحطات الوسطية، موضحة أن الوزارة انتهت من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان مجلس النواب.

وتابعت: «قانون إدارة المخلفات ليس فقط قانون ينظم عملية المخلفات، ولكن أهميته تكمن في التفرقة بين المخطط والمنفذ والمراقب»، مؤكدة أن «مناقشة القانون في مجلس النواب كانت ثرية جدًا».

وأشارت إلى الانتهاء من 11 محطة وسيطة، متابعة أنه تم البدء في نصف المحطات الثابتة.

ولفتت إلى أنه خلال عامين سيكون تم الانتهاء من المحطات والمدافن، لافتة إلى أنه بالتوازي مع إنشاء المحطات والمدافن، تم طرح كراسة الشروط والمواصفات لطرح عقود تشغيل لعمليات الجمع والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.