وزير الخارجية الجزائري: هناك تقارب نوعا ما مع مصر حول الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن هناك تقاربًا بين الجزائر وتونس ونوعًا ما مع مصر بخصوص الأزمة في ليبيا، متابعًا: «نفهم التحديات والتهديدات على الأمن القومي لجميع جيران ليبيا»

وحث خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الأربعاء، «جميع الأطراف المعنية المؤثرة بالأزمة والداعمة لأي طرف في النزاع الحالي بالتخلي عن هذه السياسات»، مشيرًا إلى أن «الجزائر تستمر في العمل الدبلوماسي؛ لإقناع أن مصلحة الجميع في إرساء السلم والاستقرار في ليبيا والدفاع عن المصالح السياسية».

وأوضح أن الجزائر تربطها 1000 كم حدود برية مع ليبيا، فضلًا عن العلاقات العائلية والقبائلية التي تفرض عليها نظرة خاصة بالأزمة، قائلًا إن الجزائر تتواصل مع دول الجوار القريب؛ مصر وتونس، والبعيد؛ تشاد والنيجر والسودان ومالي؛ لحل الأزمة.

وذكر أن تأثير الوضع في ليبيا عقد الأمور في مالي، موضحًا أن الطرح الجزائري لحل الأزمة يقوم على ثلاثة مبادئ؛ الحل السلمي، ووقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات، ورفض كل التدخلات الخارجية واحترام حظر الأسلحة.