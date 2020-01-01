متحدث الوزراء: تطبيق القواعد الاحترازية في الفرح غير متصور عقلا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قاعات الأفراح والتعازي ستظل مغلقة، خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «تطبيق القواعد الاحترازية في الفرح غير متصور عقلًا، والوضع كما هو إلى حين تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا»، بحسب وصفه.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة ستنظر للأمر عندما تحين الفرصة لذلك، مؤكدًا أن «الوضع الحالي لا يسمح للحكومة بإعادة فتح هذه القاعات».

وأوضح أن قاعات التعازي والأفراح تتطلب التزامًا من نوع معين، متابعًا: «أسوأ شيء اتخاذ خطوة تترتب عليها انتكاسة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا، المستجد، تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة وتقييدًا».

وذكر متحدث الوزراء أن الدول التي اتخذت إجراءات فتح غير محسوبة انتهى الأمر فيها بالندم على المستوى الحكومي أو مستوى الأشخاص؛ نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مستطردًا أن هذه الدول اتخذت إجراءات أكثر شدة بعد ذلك.

وأوضح أن حسابات الحكومة في إجراءات الفتح أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والاستمرار على هذا الوضع وصولًا إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.