ما حقيقة ادعاء ترامب أن أمريكا لديها أدنى معدل وفيات عالمي لكورونا؟

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أدائه في مكافحة فيروس كورونا، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، وأصر على أن معدل وفيات الفيروس في الولايات المتحدة هو ضمن أدنى المعدلات في العالم.

في المقابلة التي تم بثها في 19 يوليو، كان المذيع وترامب في وسط نقاش حول تأثير الفيروس التاجي في الولايات الأمريكية، وقال المذيع: "لدينا سابع أعلى معدل وفيات في العالم فمعدل وفياتنا أعلى من البرازيل وهو أعلى من روسيا والاتحاد الأوروبي".

ليرد ترامب قائلا: "عندما تتحدث عن معدلات الوفيات أعتقد أن العكس هو الصحيح أعتقد أن لدينا واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم "لقد سمعت أن لدينا أفضل معدل للوفيات ونحن في المرتبة الأولى في معدل الوفيات المنخفض"، لكن هل ادعاء ترامب صحيح؟

بحسب موقع"statsman" الأمريكي، فإن ادعاء ترامب بأن أمريكا تعتبر ضمن الدول الأقل في معدل الوفيات بفيروس كورونا في العالم، هو ادعاء خاطئ وعار تماما عن الصحة.

حيث يوجد ما لا يقل عن 15 دولة لديها معدل وفيات أقل، كما هو الحال مع مجموعة من البلدان الأخرى، بما في ذلك البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وروسيا.

ويعرّف العلماء "معدل الوفيات" كمقياس لمدى تكرار حدوث الوفاة ضمن مجموعة سكانية محددة، والبيانات حول هذا السؤال غير كاملة بسبب تناقضات الإبلاغ بين البلدان وحتى داخلها، لذا استعان الموقع في تقصي صحة تصريحات ترامب ببيانات الفيروس اذالتي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع وجمعتها جامعة جونز هوبكنز.

حيث جرت مقارنة الولايات المتحدة بالدول الأخرى التي تضررت بشدة من الفيروس التاجي، بالنظر إلى جميع الدول التي سجلت ما لا يقل عن 100 ألف حالة مؤكدة.

وظهر أن الولايات المتحدة لديها سادس أعلى معدل للوفيات باستخدام هذا المقياس، خلف المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وشيلي وفرنسا.

بينما كان معدل الوفيات أقل في 16 دولة تضررت بشدة من الوباء مثل، بيرو، البرازيل، المكسيك، كندا، إيران، كولومبيا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، تركيا، قطر، الأرجنتين، باكستان، الهند وبنجلاديش.

كما تمت مقارنة الولايات المتحدة مع نظيراتها بين الدول الصناعية المتقدمة، وكان لدى ستة بلدان معدلات وفيات أعلى من الولايات المتحدة، وهي بلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والسويد وفرنسا.

لكن 15 دولة كانت لديها معدلات وفيات أقل من الولايات المتحدة، وهي أيرلندا وهولندا وكندا وسويسرا ولوكسمبورغ والبرتغال وألمانيا والدنمارك والنمسا وفنلندا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وبناء على ذلك تظهر كل تلك المقارنات خطأ تصريحات ترامب.

كم جهة أخرى قال بروك نيكولز، خبير اقتصاديات الصحة ونموذج رياضيات الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، إن معدل الوفيات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوزيع العمري في بلد ما.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون الدول ذات أدنى معدلات الوفيات تمتلك هياكل عمرية أصغر سنا من البلاد الأخرى الموبوءة.