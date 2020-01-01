إيرادات تيسلا تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري

(د ب أ)

أعلنت شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عن عائدات بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، في حين واصلت تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي.

وبلغت الأرباح بالنسبة للسهم 18ر2 دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت.

وزاد عدد المركبات التي تم تسليمها قليلاً عن الربع الأول من العام، والذي بلغ 90 الفا و 891 مركبة، ولكنه انخفض بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة بقوة خلال الأشهر الأخيرة، مما منحها قيمة سوقية تصل إلى حوالي 290 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم. وارتفع سعر السهم بنسبة 300 بالمئة هذا العام.

يشار إلى أن إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، مؤهل هذا الأسبوع ليجني عائدا يتجاوز ملياري دولار.