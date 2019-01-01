الادعاء في سلوفاكيا يطالب بالسجن 25 عاما لقتلة الصحفي يان كوسياك

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طالب الادعاء العام في سلوفاكيا بالسجن 25 عاما بحق المتهمين الثلاثة في جريمة قتل الصحفي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته مارتينا كوزنيروفا.

وقال الادعاء في مرافعته الختامية اليوم الخميس، إن جريمة الثلاثة "ثبتت بما لا يدع مجالا للشك".

وقتل كوسياك وكوزنيروفا بالرصاص يوم 21 فبراير عام 2018، وكان عمر كل منهما آنذاك 27 عاما.

وكان كوسياك تطرق في مقالاته إلى أعمال المستثمر ماريان كوسنر، وأيضا إلى التداخل بين الساسة والتربح.

وأدى تقرير صدر عقب وفاة كوسياك، إلى خروج مظاهرات حاشدة ضد الفساد، أسفرت عن استقالة الحكومة.

منذ يناير الماضي، أدلت امرأة تدعى "آلينا ز." المتهمة بتدبير الجريمة، وضابط شرطة يدعى "توماس س." بشهادتيهما أمام محكمة خاصة في بيزنوك، شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.

وكان الشاهد الرئيسي في القضية، "زولتان أ." أشار إلى الاثنين، وقد أدين هو بالفعل بالمشاركة في تدبير الجريمة، وكذلك "ميروسلاف م."، الذي أطلق الرصاص على الصحفي وخطيبته.

ورفضت المحكمة اليوم الخميس طلب هيئة الدفاع عن المتهمين باستمرار الاستماع إلى أدلة النفي، واغلقت باب المرافعات وأمرت بتوجيه الاتهام.

وحددت المحكمة يوم الحادي والثلاثين من يوليو الجاري والخامس من أغسطس موعدين محتملين لصدور الحكم.