ثرية نيجيرية تصبح الإفريقية الوحيدة المالكة لنادي أوروبي

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أعلن نادي لوسيتانو جوناسيو البرتغالي المشارك في منافسات الكامبيوناتو البرتغالية، عن انتقال ملكية النادي لسيدة الأعمال النيجيرية، نيكا إيدا.

ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" عن نيكا قولها إنها سعيدة بالتعاون الجديد بين بلدها نيجيريا والبرتغال، متمنية للنادي الاستمرار في الصعود وتهيئة الفرص للشباب لإظهار مواهبهم والتألق.

وأكد البيان الرسمي للنادي، أنه من العظيم أن يمتلك النادي إحدى بنات الشعب النيجيري المولع بكرة القدم، كما يحمل العلم النيجيري نفس اللونين الأبيض والأخضر الخاصين بالنادي.

ويعود عمر النادي لعام 1911 إبان اندلاع الحرب العالمية الأولى، وتمت تسميته تيمنًا بالاسم الذي أطلقته الأمبراطورية الرومانية على منطقة البرتغال قديما، ومن المعروف أن النادي عاش أوج مجده خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولم يتقدم بعد تلك الفترة.

وقد اشترت من قبل الثرية الغانية أكوسيا إيسيان نادي كامو الإيطالي في مزاد بربع مليون دولار، ولكن ملكيتها له لم تدم طويلا قبل بيعه لشركة إندونيسية، ولتصبح نيكا هي السيدة الإفريقية الوحيدة المالكة لنادي أوروبي.

ويمتلك رجل الأعمال النيجيري كانول ساونيم، نادي ديسبورتيف فيرنس البرتغالي، وبذلك يصبح للنيجيريون ناديين في البرتغال.