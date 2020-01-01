هندرسون: رفع كأس «البريميرليج» أمر مذهل للغاية

يرى جوردان هندرسون، قائد ليفربول، أن تتويج فريقه بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» يعد أمر خاصًا للغاية، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بعد رفع الكأس .

وحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي عقب الفوز على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وقال هندرسون في تصريحات عقب المباراة نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «الصعود هناك كان مذهلًا، استحق اللاعبون تلك اللحظة الليلة، من الجيد أن العائلات كانت متواجدة للمشاهدة، هذا شيء كبير بالنسبة لنا، حظينا بموسم مذهل، وأن نتوج بهذا الشكل هو أمر خاص».

وأضاف قائد ليفربول: «كانت البداية جيدة حقًا، ومن تلك اللحظة واصلنا النمو مع تقدم الموسم، أصبحنا أقوى وتحلينا بالمزيد من الثقة، ووجدنا طريقة لتحقيق الانتصار في أكثر من مناسبة، وذلك يعود إلى العقلية التي تمتعنا بها، اللاعبون كانوا رائعين طوال الموسم، واستحقوا ما يحصدوه الآن».

وتابع: «أن تجمع 97 نقطة العام الماضي ولا تفوز باللقب كان أمرًا صعبًا، تفاعلنا بعدها بأسابيع بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وبدأنا الموسم بصورة مذهلة بعدها بأسابيع، هذا موسم مذهل وأنا ممتن لكوني جزءًا من النادي والفريق الذي توج بلقب البريميرليج بعد 30 عامًا».

وأتم: «الفوز بلقب البريميرليج كان حلمًا لي منذ الصغر، وهذا السبب وراء انضمامي لليفربول، ترغب دائمًا في الفوز بالألقاب والتوقعات هنا عالية، عندما تأتي كطفل صغير يكون الأمر صعبًا، ولكنها عملية ورحلة لا تنتهي في يوم واحد».