 الرئيس الفرنسي: سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفرنسي: سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد تركيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:59 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:59 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة معاقبة منتهكي المجال البحري في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس الفرنسي - في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس- إنه سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصا تركيا.


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