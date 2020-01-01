الرئيس الفرنسي: سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد تركيا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة معاقبة منتهكي المجال البحري في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس الفرنسي - في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس- إنه سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصا تركيا.