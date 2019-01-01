بريطانيا تعلن تدمير 40 هدفا لداعش بالعراق

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ضرب طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني 40 هدفا في إطار عمليات ضد تنظيم (داعش) الإرهابي بالعراق خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن والاس قوله، اليوم الخميس، إن هذه الأهداف التي تم استهدافها تتضمن الكهوف التي يسكنها إرهابيو داعش في المناطق النائية بشمال العراق، ومخابئ الأسلحة ومعسكرات التدريب، كما تضمنت أيضا تدمير نقطتين هامتين لداعش في قتال عنيف، مع قوات الأمن العراقية، مضيفا أنه رغم أن التنظيم فقد السيطرة على الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، إلا أن القتال معه لم ينته ولا يزال شاقا.

وأكد أن (داعش) يبقى أكبر تهديد إرهابي للمملكة، مشيرا إلى أن قوات الأمن العراقية لا تزال بحاجة إلى المساعدة، حيث تقدم المملكة المتحدة التدريب والإرشاد بالإضافة إلى الدعم الجوي.